Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и граждан

30 Апр 2020 2020-04-30T16:35:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Предприятия малого и среднего бизнеса из списка наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов, а также помощь в реструктуризации долгов. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги», - сказал он на заседании правительства.

Кроме того, Мишустин отметил, что кабмин выделит 2 млрд рублей бюджетам субъектов на пополнение резервов региональных государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.

Как писал сайт kp.ru, кабмин также поможет 10 тысячам обманутых дольщиков, а на достройку проблемных объектов выделит 30 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU