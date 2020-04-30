2020-04-30T18:56:38+03:00
Общество

Две недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение на въезд

Каждый, кто въезжает в регион, должен пройти обязательный двухнедельный карантин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Две недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение въездаДве недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение въездаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С четверга, 30 апреля, в Нижегородской области ввели ограничение въезда. С этого дня каждый, кто въезжает в регион, должен пройти обязательный двухнедельный карантин.

Согласно изменениям в Указе Губернатора о режиме повышенной готовности, людям с нижегородской регистрацией разрешается отсидеть пару недель дома, однако жители других регионов - только в обсерваторе. Данная мера не распространяется на случаи служебной необходимость или транзитный проезд.

В любом случае при въезде на территорию региона необходимо заполнить заявку на въезд на портале «Карта жителя Нижегородской области», после чего человек получит QR-код или номер заявки, который сможет предъявить проверяющим.

Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пригласил в регион, но только после снятия всех ограничительных мер связанных с коронавирусом.

«Дорогие друзья, мы очень ждем вас у нас в гостях после всех этих событий, сейчас лучше воздержаться. Потому что лучшее, что мы вам можем сейчас предложить – это обсерватор. Я думаю, что никому не хочется в течение 14 дней находиться в таких условиях, в жесткой изоляции, в карантине по сути и предлагаю воздержаться от поездки в Нижегородскую область», - заявил глава области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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