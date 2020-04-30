2020-04-30T20:31:38+03:00
Политика

Путин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы

Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницыПутин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин попросил заболевшего коронавирусом российского премьер-министра Михаила Мишустина позвонить ему из больницы и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«В больнице, когда окажетесь, приедете в больницу, позвоните мне обязательно», - сказал российский лидер.

Глава государства пожелал Мишутину скорейшего выздоровления и выразил надежду, что премьер останется «в такой же хорошей рабочей форме».

«Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска», - отметил Путин

Как писал сайт kp.ru о болезни главы кабмина стало известно сегодня, 30 апреля. Мишустин заявил, что будет соблюдать самоизоляции, но заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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