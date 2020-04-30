Мишустин призвал россиян оставаться дома

30 Апр 2020 2020-04-30T20:47:33+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, призвал россиян оставаться дома, строго соблюдать все необходимые ограничения и серьезно отнестись к распространению COVID-19.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», - заявил премьер-министр в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

Мишустин обратил внимание на приближение майских праздников и отметил, что в этот период всем надо «оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения». Он призвал граждан помнить, что «сегодня от дисциплины и воли каждого из нас зависит та дата, когда наша страна сможет вернуться к полноценной жизни».

«Вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуться к привычной жизни», - заявила глава кабмина и подчеркнул, что правительство «будет предпринимать для этого все необходимые шаги».

Как писал сайт kp.ru о болезни Мишустин сообщил о том, что заболел коронавирусом стало сегодня, 30 апреля. Он подчеркнул, что будет соблюдать самоизоляции, но заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи.

ИСТОЧНИК KP.RU