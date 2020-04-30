Михаил Мишустин будет лечиться от коронавируса в больнице

30 Апр 2020 2020-04-30T22:23:43+03:00

Премьер-министра будет все время находится под наблюдением врачей

Изменить размер текста: A A

Премьер-министра Михаила Мишустина на время лечения коронавируса будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Пресс-секретарь также сообщил, что глава кабмина проинформировал президента России Владимира Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как пришли результаты.

«Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента», - сказал пресс-секретарь.

Как писал сайт kp.ru Мишустин сообщил о том, что заболел коронавирусом сегодня, 30 апреля. Симптомом коронавирусной инфекции у него стала высокая температура. Его доставили в больницу, где он будет находиться под наблюдением врачей, однако глава кабмина заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи.

Российский лидер Владимир Путин пожелал Мишутину скорейшего выздоровления и выразил надежду, что премьер останется «в такой же хорошей рабочей форме».

Мишустин заболел коронавирусом. Как правительство будет вытаскивать страну из кризиса и бороться с COVID-19 без него: мнения экспертов 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU