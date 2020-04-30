2020-04-30T22:23:43+03:00
Политика

Михаил Мишустин будет лечиться от коронавируса в больнице

Премьер-министра будет все время находится под наблюдением врачей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева / ТАССМихаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева / ТАСС
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Премьер-министра Михаила Мишустина на время лечения коронавируса будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Пресс-секретарь также сообщил, что глава кабмина проинформировал президента России Владимира Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как пришли результаты.

«Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента», - сказал пресс-секретарь.

Как писал сайт kp.ru Мишустин сообщил о том, что заболел коронавирусом сегодня, 30 апреля. Симптомом коронавирусной инфекции у него стала высокая температура. Его доставили в больницу, где он будет находиться под наблюдением врачей, однако глава кабмина заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи.

Российский лидер Владимир Путин пожелал Мишутину скорейшего выздоровления и выразил надежду, что премьер останется «в такой же хорошей рабочей форме».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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