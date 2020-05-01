Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что в последние пару недель удалось серьезно снизить темпы распространения коронавируса COVID-19, и Россия «практически была на плато».
«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», - сказала она в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
По словам главы ФМБА, опыт других стран показывает, что после выхода на плато число заразившихся может колебаться.
Вероника Скворцова также напомнила россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников. Можно выехать семьей на дачу, но и там люди должны оставаться в контакте только «со своими домашними».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в России продлили режим самоизоляции до 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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