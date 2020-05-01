В Нью-Йорке будут раздавать бесплатные маски

1 Май 2020 2020-05-01T02:00:57+03:00

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Начиная с ближайших выходных в Нью-Йорке все желающие смогут получить бесплатные защитные маски.

Средства на это выделила мэрия города. Расчет прост и логичен – люди могут забыть маску дома, потерять ее или привести по неосторожности в негодное состояние.

Планируется, что в первую неделю будет роздано 275 тыс. бесплатных масок, затем – по 100 тыс. масок в неделю. За один раз каждый желающий сможет получить одну маску.

Пункты раздачи будут организованы при входах в городские парки (там в выходные ожидается наибольшее число горожан), а также в районах с наибольшим количеством зараженных COVID-19.

Примечательно, что для раздачи масок не будут наняты временные работники, этим займутся сами чиновники городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU