Росздравнадзор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу

1 Май 2020 2020-05-01T10:26:14+03:00

30 апреля ФМБА получил государственную регистрацию на разработанную тест-системы для определения антител к SARS-CoV-2. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на новую тест-систему, которая выявляет антитела к коронавирусной инфекции. Систему разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства.

- 30 апреля ФМБА получил государственную регистрацию на разработанную тест-системы для определения антител к SARS-CoV-2. Она нацелена на выявление иммуноглобулина класса G, который уничтожает антигены до полной победы над заболеванием. В дальнейшем иммуноглобулин продолжает циркулировать в крови человека и обеспечивать иммунитет к коронавируса, - сообщает пресс-служба организации.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что сейчас планируется нарастить масштабы производства новых тестов, выпуская до 100 тысяч системы в неделю. Тест-системы позволит отслеживать динамику выздоровления пациента и выявлять излечившихся пациентов, а также покажет период времени, за который антитела вырабатываются в организме человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU