Нефть подорожала после вступления в силу сделки ОПЕК+

1 Май 2020 2020-05-01T10:14:12+03:00

Цены на нефтяные ресурсы увеличились на фоне вступления в силу с 1 мая нового соглашения ОПЕК+ Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Цены на нефтяные ресурсы увеличились на фоне вступления в силу с 1 мая нового соглашения ОПЕК+. Так, рост стоимости нефти марка Brent составил более 2%, а смесь WTI подорожала на 3%, о чем свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром июльские фьючерсы нефти марки Brent стоили 27,09 доллара за баррель, показывая рост в 2,3 процента. Максимальная цена WTI с поставкой в июне утром составляла 20,3 доллара.

Напомним, что новая сделка ОПЕК+ предусматривает рекордное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Она вступила в силу сегодня, 1 мая, и будет действовать до мая 2022 года. За этот период государства будут постепенно наращивать добычу энергетического ресурса. Наиболее сильное сокращение добычи будет действовать только в самом начале, в течение двух месяцев. После июля текущего года оно составил около 7,7 миллиона баррелей в день, а с января - 5,8 миллиона.

Россия при этом будет сокращать 2,5 миллиона баррелей в сутки от общего уровня сокращения добычи нефти, а это 22,7 процента от всей добычи на территории государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему рекордное сокращение добычи не привело к росту цен на нефть и курса рубля

Ведущие экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на невиданные 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+, развалившаяся месяц назад, получила второе дыхание. Решение принималось, чтобы поддержать цены на нефть на приемлемом уровне. Пока сделать это, скорее, не получилось. «Комсомолка» разбиралась, почему историческое решение не привело к ожидавшемуся эффекту и что с того простым россиянам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU