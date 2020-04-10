Почему рекордное сокращение добычи не привело к росту цен на нефть и курса рубля

Ведущие экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на невиданные 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+, развалившаяся месяц назад, получила второе дыхание. Решение принималось, чтобы поддержать цены на нефть на приемлемом уровне. Пока сделать это, скорее, не получилось. «Комсомолка» разбиралась, почему историческое решение не привело к ожидавшемуся эффекту и что с того простым россиянам.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

Участники сделки сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. В том числе:

Россия – на 2,5 млн

Саудовская Аравия – на 2,5 млн

Ирак – 1,06 млн

ОАЭ – 0,72 млн

Кувейт – 0,64 млн

Казахстан – 0,4 млн

Нигерия – 0,4 млн.

Такие ограничения будут действовать с 1 мая по 30 июня. Потом добычу сократят еще на 8 млн баррелей в сутки, а полгода спустя – еще на 6 млн. В итоге нефти в мире должно стать на 24 млн баррелей в сутки меньше.

Уже первая часть – 10 млн – это порядка 10% от мирового потребления черного золота до коронавируса. И это крупнейшее сокращение в истории нефтяного картеля.

Участники сделки ОПЕК+ сократят добычу на 10 миллионов баррелей в суткиФото: REUTERS

НЕФТЬ ПОДОРОЖАЛА?

Не то чтобы. Биржевой курс марки Brent с начала апреля держится выше 30 долларов за баррель. На ожиданиях от переговоров ОПЕК+ котировки подскочили, но скоро опустились снова. По крайней мере пока «черное золото» даже близко не отыграло падение начала марта, случившееся из-за распада предыдущей сделки ОПЕК+. Накануне тех злосчастных переговоров за баррель Brent давали больше 50 долларов.

Важно отметить, что к сделке не присоединились Мексика и США. Но если без 400 тысяч баррелей в сутки от первых мировому рынку, откровенно говоря, ни жарко, ни холодно, то Штаты – один из крупнейших производителей на планете.

- У американцев очень простая позиция. Они говорят, что, во-первых, добыча у них сократится и так – естественным путем. Сланцевая нефть США самая дорогая по себестоимости, и при нынешних ценах качать ее бессмысленно. А во-вторых, в стране просто нет механизма ограничения добычи. Качают нефть частные компании, и Белый дом не вправе указывать им, сколько и когда добывать, - объяснил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

ПОЧЕМУ РЫНКИ ОТРЕАГИРОВАЛИ ТАК СЛАБО

Как ни странно, рекордного сокращения добычи оказалось недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса. Есть разные оценки, насколько сократилось потребление углеводородов, но в любом случае цифры колоссальные. По оценкам Bloomberg, мир по этому показателю оказался отброшен к уровню 1960-х.

- Предложение на мировом рынке превышает спрос. И даже после того, как «срежут» 10 млн будет превышать, - сказал «КП» экономист Денис Ракша. – Через 2 месяца снова придется договариваться, и какая ситуация тогда будет, никто сказать не может.

После распада прошлой сделки ОПЕК+ страны картеля стали стремительными темпами наращивать добычу. Момент, мягко говоря, не самый удачный – спрос на топливо в мире резко упал. В итоге мы увидели, как нефть может стоить меньше, чем затраты на ее добычу, почти до краев наполненные хранилища и прочие вещи, которые раньше казались невозможными. И сейчас непонятно, когда восстановится спрос. Миру, охваченному коронавирусом, просто не нужно столько нефти.

Как ни странно, рекордного сокращения добычи оказалось недостаточно, чтобы компенсировать падение спросаФото: REUTERS

Ситуация на рынках, от которых многие ждали бурной реакции на фоне новостей из Вены, где проходило заседание ОПЕК+, складывается непростая.

- Рынкам не хватает денег. Многие крупные игроки с началом кризиса, что называется, вышли в кэш – вывели все свои активы в деньги. Сейчас они ожидают, как будет развиваться ситуация, - считает Денис Ракша.

КАК СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ СКАЖЕТСЯ НА РОССИИ

Мы согласились пожертвовать объемами ради повышения цены. Если принятые ОПЕК+ действия не возымеют эффекта, и котировки «черного золота» вырастут незначительно, Россия рискует столкнуться с падением доходов ведущих нефтяных компаний. А это крупнейшие налогоплательщики в бюджет.

По итогам марта наша страна добывала 11,3 млн баррелей в сутки, так что убавится практически пятая часть.

ЧТО БУДЕТ С КУРСОМ РУБЛЯ

С начала апреля национальная валюта стала укрепляться после резкого обвала в марте, когда распалась предыдущая сделка ОПЕК+. Но тут ситуация такая же, как и с нефтью – вроде, и привстали с колен, но до показателей месячной давности пока далеко.

Сейчас доллар стоит меньше 75 рублей, на пике паники «зеленый» пробивал планку в 80 рублей. А ведь в феврале было 63-64.

- Нефть не выросла до 60, и рубль не рванул вверх. Наша национальная валюта намертво привязана к цене «черного золота», - констатировал Денис Рашка.

Все зависит от того, как мир будет поправляться от коронавируса.

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