Греческие профсоюзы отметили Первомай массовым митингом

1 Май 2020 2020-05-01T13:19:59+03:00

Участники митинга соблюдали дистанцию и были в масках

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Греческое профсоюзное коммунистическое объединение PAME в Афинах провело массовый митинг по случаю Первомая. Участники митинга по традиции собрались на центральной площади рядом с парламентом страны, несмотря на ограничения, принятые правительством для противодействия пандемии и просьбой властей перенести мероприятие на следующую субботу.

В ходе митинга звучали лозунги против действующей и требования не использовать пандемию для наступления на права трудящихся, однако все прошло спокойно и без каких-либо инцидентов, о чем сообщили местные правоохранительный органы.

Участники соблюдали необходимую социальную дистанцию в два метра – для этого на земле были наклеены специальные метки, разграничивающие людей.Фото: REUTERS

Отмечается, что все участники соблюдали необходимую социальную дистанцию в два метра – для этого на земле были наклеены специальные метки, разграничивающие людей. Многие были в защитных масках и перчатках, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

В ходе митинга звучали лозунги против действующей и требования не использовать пандемию для наступления на права трудящихсяФото: REUTERS

После мероприятия митингующие послушали небольшой оркестр и спели международный пролетарский гимн.

ИСТОЧНИК KP.RU