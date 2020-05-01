Греческие профсоюзы отметили Первомай массовым митингом
Греческое профсоюзное коммунистическое объединение PAME в Афинах провело массовый митинг по случаю Первомая. Участники митинга по традиции собрались на центральной площади рядом с парламентом страны, несмотря на ограничения, принятые правительством для противодействия пандемии и просьбой властей перенести мероприятие на следующую субботу.
В ходе митинга звучали лозунги против действующей и требования не использовать пандемию для наступления на права трудящихся, однако все прошло спокойно и без каких-либо инцидентов, о чем сообщили местные правоохранительный органы.
Участники соблюдали необходимую социальную дистанцию в два метра – для этого на земле были наклеены специальные метки, разграничивающие людей.Фото: REUTERS
Отмечается, что все участники соблюдали необходимую социальную дистанцию в два метра – для этого на земле были наклеены специальные метки, разграничивающие людей. Многие были в защитных масках и перчатках, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
В ходе митинга звучали лозунги против действующей и требования не использовать пандемию для наступления на права трудящихсяФото: REUTERS
После мероприятия митингующие послушали небольшой оркестр и спели международный пролетарский гимн.
ИСТОЧНИК KP.RU