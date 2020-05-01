Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая

1 Май 2020 2020-05-01T14:08:23+03:00

Это может произойти, если граждане начнут нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции. Об этом она рассказала в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия-1.

- Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть, - сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора допустила снятие некоторых ограничений для граждан после 11 мая. Это может произойти если будут соблюдены три главных условия: сократится число новых случаев заражения, будет наличие свободных коек в больницах, и большое число проводимых тестов на коронавирус.

Первое, с чего начнутся послабления - это разрешение небольших прогулок по 2-3 человека. Также снимут запрет на занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки с детьми.

zarubinreporter Попова: Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть

ИСТОЧНИК KP.RU