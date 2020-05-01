Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции. Об этом она рассказала в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия-1.
- Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть, - сказала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора допустила снятие некоторых ограничений для граждан после 11 мая. Это может произойти если будут соблюдены три главных условия: сократится число новых случаев заражения, будет наличие свободных коек в больницах, и большое число проводимых тестов на коронавирус.
Первое, с чего начнутся послабления - это разрешение небольших прогулок по 2-3 человека. Также снимут запрет на занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
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