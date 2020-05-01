У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию

1 Май 2020 2020-05-01T16:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом. Аномалия наблюдается у пациентов с тяжелой формой заболевания, сообщает научное издание Eurekalert.

В статье приводятся совместные исследования ученых их Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине, Королевской коллегии хирургов Ирландии и местного медицинского учреждения. Исследователи обнаружили аномальное свертывание крови, которое приводит к возникновению микротромбов в легких у тяжелобольных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. У пациентов выявили сотни тромбов в легких, что не наблюдается при других типах легочной инфекции.

- Наши исследования доказывают, что коронавирус связан с уникальным типом расстройства свертывания крови человека. Патология в основном расположена в легких пациентов, что, несомненно, способствует высокому уровню смертности при тяжелой форме COVID-19, - объяснил профессор Джеймс О'Доннелл, глава Центра сосудистой биологии в Ирландии.

По его данным, это патология объясняет, почему у больных коронавирусом уровень кислорода в крови резко падает. Аномальное свертывание крови также приводит к серьезному увеличению риска инсультов и инфарктов. Профессор добавил, что ученые в настоящее время проводят дополнительные анализы, чтобы выяснить, какие методы разжижения крови помогут снизить риск возникновения тромбов и уменьшить количество смертей от заболевания.

Ранее сайт kp.ru писал, что исследователи выяснили, у кого повышена угроза тяжело заболеть и умереть от коронавирусной инфекции. Заболеванию больше подвержены определенные группы риска и даже люди с конкретными показателями крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU