У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом. Аномалия наблюдается у пациентов с тяжелой формой заболевания, сообщает научное издание Eurekalert.
В статье приводятся совместные исследования ученых их Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине, Королевской коллегии хирургов Ирландии и местного медицинского учреждения. Исследователи обнаружили аномальное свертывание крови, которое приводит к возникновению микротромбов в легких у тяжелобольных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. У пациентов выявили сотни тромбов в легких, что не наблюдается при других типах легочной инфекции.
- Наши исследования доказывают, что коронавирус связан с уникальным типом расстройства свертывания крови человека. Патология в основном расположена в легких пациентов, что, несомненно, способствует высокому уровню смертности при тяжелой форме COVID-19, - объяснил профессор Джеймс О'Доннелл, глава Центра сосудистой биологии в Ирландии.
По его данным, это патология объясняет, почему у больных коронавирусом уровень кислорода в крови резко падает. Аномальное свертывание крови также приводит к серьезному увеличению риска инсультов и инфарктов. Профессор добавил, что ученые в настоящее время проводят дополнительные анализы, чтобы выяснить, какие методы разжижения крови помогут снизить риск возникновения тромбов и уменьшить количество смертей от заболевания.
Ранее сайт kp.ru писал, что исследователи выяснили, у кого повышена угроза тяжело заболеть и умереть от коронавирусной инфекции. Заболеванию больше подвержены определенные группы риска и даже люди с конкретными показателями крови.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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