Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
После заражения премьер-министра страны коронавирусом здоровью президента уделяют пристальное внимание
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Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусной инфекцией председателя правительства страны Михаила Мишустина. Об этом 1 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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