Герои-фронтовики – в каждой семье: В Ленобласти началась акция #Ленинградская память

2 Май 2020 2020-05-02T11:54:39+03:00

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В каждой семье живет память о близких, ушедших на фронт. Накануне Дня Победы в Ленинградской области начался конкурс «Ленинградская память»: в соцсетях жители региона рассказывают о родных, воевавших на полях сражений, и делятся семейными историями времен Великой Отечественной войны.Организатор конкурса – правительство Ленинградской области. Чтобы принять в нем участие, необходимо опубликовать в соцсетях ВКонтакте или Instagram фото или видеоролик о своих родных-участниках Великой Отечественной войны и поставить хэштег #ленинградскаяпамять.

Лучшие работы будут определены в полуфинале 10 мая в сообществе «Ленинградская область» соцсети ВКонтакте. Полуфиналистов выберут в двух номинациях: «Ожившие истории» (лучшие видеосюжеты) и «Письмо из прошлого» (рассказы с фотографией). В каждой номинации жюри выберет по 25 работ. Пользователи соцсетей могут подержать любой понравившийся сюжет или снимок комментариями и лайками. Итоги конкурса будут подведены 11 мая.

Из-за пандемии коронавируса многие праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в этом году отменены. Но это не значит, что фронтовики останутся без поздравлений. Так, по улицам городов Ленинградской области запустили рейсовые автобусы, украшенные портретами героев Великой Отечественной войны. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал об этой акции на своей странице в Instagram:

- Проводим акцию. Дорогие лица наших ветеранов в дни празднования Победы - на ленинградских автобусах! Спасибо за Победу, за труд, за вашу память! – написал глава региона. - P.S. портреты размещены с согласия ветеранов.

Перед 9 мая по всей области прошли «субботники Победы»: в порядок приводятся памятники и мемориалы, воинские захоронения, могилы фронтовиков, мемориальные таблички на домах. На клумбах в скверах возле памятников Великой Отечественной войны высаживают цветы. Все субботники проводятся строго в соответствии с мерами санитарной безопасности.

Не отменяет область и знаменитую акцию «Бессмертный полк». Вместо традиционного ежегодного шествия она в этот раз пройдет онлайн. 9 мая фотографии «Бессмертного полка» покажут в эфире телеканала ЛенТВ24. Снимки его участников – ленинградцев, сфотографировавшихся с портретами своих родных-фронтовиков – организаторы акции собирают через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU