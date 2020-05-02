Умерла Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника Николая II

2 Май 2020 2020-05-02T15:42:00+03:00

Ольга Куликовская-Романова умерла в собственном доме в возрасте 93 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В подмосковной Балашихе умерла вдова Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Она была женой Тихона Николаевича Куликовского-Романова - родного племянника Николая II.

Ольга Куликовская-Романова умерла в собственном доме в возрасте 93 лет, сообщила газета "Известия".

Она была членом Союза писателей России, общественным деятелем и почётным академиком Российской Академии Художеств.

Ольга Куликовская-Романова родилась 20 сентября 1926 года в Югославии в семье русских эмигрантов. Во время Второй мировой войны её принудительно переселили в Германию. Затем она переехала в Южную Америку и получила там медицинское, коммерческое, архитектурное образование. После переезда в Канаду Ольга Куликовская-Романова работала переводчиком.

В 1991 году они с мужем создали благотворительный фонд "Программа помощи России" имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны - в честь своей свекрови. Она возглавила фонд после смерти супруга в 1993 году.

ИСТОЧНИК KP.RU