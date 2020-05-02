Россияне на самоизоляции соскучились по прогулкам больше, чем по родственникам
Опрос показал, чем займутся россияне после снятия коронаврусной блокировки
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Россияне рассказали, чем займутся после снятия режима блокировки из-за коронавируса.
Участникам опроса предлагали на выбор несколько вариантов ответов. Оказалось, что больше всего людей мечтают вовсе не о том, чтобы обнять своих родственников или броситься в салон красоты.
За полтора месяца сидения дома россияне соскучились по прогулкам - о простой пешей прогулке мечтают до 42 процентов опрошенных.
ИСТОЧНИК KP.RU