Автор Гарри Поттера в честь битвы при Хогвартсе передала 1,25 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

2 Май 2020 2020-05-02T18:13:28+03:00

На деньги писательницы в Британии создадут еще одно "убежище" для жертв семейного насилия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джоан Роулинг часть денег решила потратить на помощь пострадавшим от насилия в семье

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Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала 1,25 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Писательница решила таким образом отметить 22-летие одного из самых важных событий в ее книгах - битвы при Хогвартсе.

- Неуместно говорить о вымышленной смерти, когда многие люди теряют близких в реальном мире,- написала в твиттер Роулинг.

В ее семье тоже есть три врача, поэтому писательница призналась, что разрывается между "гордостью и тревогой". Медики не застрахованы от заражения. Некоторые их них отдали свою жизнь, спасая чужие.

Она приняла решение внести свой вклад в эту борьбу с пандемией. Деньги переданы в две благотворительных организации Великобритании. Одна занимается поддержкой бездомных, выявлением среди них зараженных коронавирусом. Другая - помогает жертвам домашнего насилия.

- Как и всегда в подобном кризисе, самые бедные и наиболее уязвимые лица (женщины и дети) пострадали сильнее всего,- объяснила Роулинг. - Половина денег пойдет на создание в Британии убежища, потому что мы знаем, что насилие в семье значительно возросло во время блокировки.

Помощь своему родному городу в период пандемии оказала также певица Шакира, она купила 50 тысяч масок и 10 тысяч респираторов для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU