Автор Гарри Поттера в честь битвы при Хогвартсе передала 1,25 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала 1,25 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Писательница решила таким образом отметить 22-летие одного из самых важных событий в ее книгах - битвы при Хогвартсе.
- Неуместно говорить о вымышленной смерти, когда многие люди теряют близких в реальном мире,- написала в твиттер Роулинг.
В ее семье тоже есть три врача, поэтому писательница призналась, что разрывается между "гордостью и тревогой". Медики не застрахованы от заражения. Некоторые их них отдали свою жизнь, спасая чужие.
Она приняла решение внести свой вклад в эту борьбу с пандемией. Деньги переданы в две благотворительных организации Великобритании. Одна занимается поддержкой бездомных, выявлением среди них зараженных коронавирусом. Другая - помогает жертвам домашнего насилия.
- Как и всегда в подобном кризисе, самые бедные и наиболее уязвимые лица (женщины и дети) пострадали сильнее всего,- объяснила Роулинг. - Половина денег пойдет на создание в Британии убежища, потому что мы знаем, что насилие в семье значительно возросло во время блокировки.
Помощь своему родному городу в период пандемии оказала также певица Шакира, она купила 50 тысяч масок и 10 тысяч респираторов для врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU