Коронавирус в Москве, последние новости на 3 мая 2020: Инфекцией COVID-2019 болеют 2% горожан
За минувшие сутки в Москве тесты подтвердили коронавирус еще у 5358 человек. Это существенно больше, чем за любые другие сутки с начала эпидемии (ранее всего дважды фиксировали по 3,5 новых заболевших). Однако специалисты объяснили такой всплеск тем, что в российской столице стали делать в 2 раза больше тестов. Следовательно - больше выявлять зараженных.
«При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне - около 1700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне 3,5-4 тысяч в сутки», - рассказали в Оперативном штабе.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве коронавирусом болеют около 2% жителей.
«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», - заявил мэр.
«2% - это доля выявленных случаев COVID-2019 от числа всех обследованных за все время, - объяснил корреспонденту kp.ru слова мэра врач-инфекционист Валерий Безносенко. - Другими словами, это текущий процент инфицированности населения города».
А еще Сергей Собянин заявил, что все штрафы, которые город собирает на нарушителях «карантина», пойдут на борьбу с коронавирусом.
В одном из павильонов ВДНХ достраивают временный госпиталь, который сможет вместить 4 тысячи заболевших. Сергей Собянин заявил, что всего таких госпиталей будет 13.
В кассах метрополитена и киосках в переходах подземки с 4 мая начнут продавать медицинские маски. Обещают, что цены будут «не выше, чем в аптеках».
ИСТОЧНИК KP.RU
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