Коронавирус в Москве, последние новости на 3 мая 2020: Инфекцией COVID-2019 болеют 2% горожан

3 Май 2020 2020-05-02T23:28:42+03:00

За минувшие сутки в Москве тесты подтвердили коронавирус еще у 5358 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 3 мая 2020

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За минувшие сутки в Москве тесты подтвердили коронавирус еще у 5358 человек. Это существенно больше, чем за любые другие сутки с начала эпидемии (ранее всего дважды фиксировали по 3,5 новых заболевших). Однако специалисты объяснили такой всплеск тем, что в российской столице стали делать в 2 раза больше тестов. Следовательно - больше выявлять зараженных.

«При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне - около 1700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне 3,5-4 тысяч в сутки», - рассказали в Оперативном штабе.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве коронавирусом болеют около 2% жителей.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», - заявил мэр.

«2% - это доля выявленных случаев COVID-2019 от числа всех обследованных за все время, - объяснил корреспонденту kp.ru слова мэра врач-инфекционист Валерий Безносенко. - Другими словами, это текущий процент инфицированности населения города».

А еще Сергей Собянин заявил, что все штрафы, которые город собирает на нарушителях «карантина», пойдут на борьбу с коронавирусом.

В одном из павильонов ВДНХ достраивают временный госпиталь, который сможет вместить 4 тысячи заболевших. Сергей Собянин заявил, что всего таких госпиталей будет 13.

В кассах метрополитена и киосках в переходах подземки с 4 мая начнут продавать медицинские маски. Обещают, что цены будут «не выше, чем в аптеках».

ИСТОЧНИК KP.RU