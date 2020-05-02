Западные спецслужбы узнали о скрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса

2 Май 2020 2020-05-02T23:25:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Об этом сообщает британское издание Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами.

Согласно тексту документа разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), Китай, "подвергая риску другие страны", скрывал любые новости о коронавирусе. Также, согласно представленной информации, там заставляли высказывающихся об инфекции врачей замолчать или "исчезнуть".

По данным издания, Китай еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако "отрицал это до 20 января 2020 года". Боле того, согласно докладу, Всемирная организация здравоохранения также отрицала эту информацию, несмотря на опасения, других государств.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU