2020-05-03T06:52:25+03:00
Происшествия

На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба

О пострадавших пока не сообщается
Юлия КЕКОВА
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На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельбаНа границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельбаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 3 мая, на границе КНДР и Южной Кореи произошли выстрелы. Инцидент военных случился в демилитаризованной зоне.

Как заявили военные Южной Кореи, Север первым открыл огонь. После этого южнокорейская сторона сделала несколько предупреждений по громкоговорителю и сделала предупредительные выстрелы, пишет агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Уточняется, что огонь был открыт в 7:41 (1:41 мск) в центральном пограничном городе Червон. Выстрелы поразили одно из охранных подразделений Южной Кореи.

По информации агентства, на данный момент о пострадавших при обстреле не сообщается.

Военные добавили, что уже связались с КНДР, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также предотвратить подобные инциденты. Однако пока посты приведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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