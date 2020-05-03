3 Май 2020 2020-05-03T06:52:25+03:00

На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О пострадавших пока не сообщается

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В воскресенье, 3 мая, на границе КНДР и Южной Кореи произошли выстрелы. Инцидент военных случился в демилитаризованной зоне.

Как заявили военные Южной Кореи, Север первым открыл огонь. После этого южнокорейская сторона сделала несколько предупреждений по громкоговорителю и сделала предупредительные выстрелы, пишет агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Уточняется, что огонь был открыт в 7:41 (1:41 мск) в центральном пограничном городе Червон. Выстрелы поразили одно из охранных подразделений Южной Кореи.

По информации агентства, на данный момент о пострадавших при обстреле не сообщается.

Военные добавили, что уже связались с КНДР, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также предотвратить подобные инциденты. Однако пока посты приведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU