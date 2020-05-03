Проценко рассказал, возможна ли в России "абсолютно катастрофическая" ситуация с коронавирусом, как в Италии
Главврач больницы в Коммунарке объяснил, почему в стране невозможно европейское течение эпидемии
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Развитие пандемии коронавируса в Италии не схоже со сценарием в России, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
- Если взять Италию - ведь там тоже выраженное региональное развитие. Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии и более мягким течением на юге. Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся, - заявил Проценко в интервью телеканалу "Россия-24".
ИСТОЧНИК KP.RU