Проценко рассказал, возможна ли в России "абсолютно катастрофическая" ситуация с коронавирусом, как в Италии

3 Май 2020 2020-05-03T11:29:17+03:00

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Развитие пандемии коронавируса в Италии не схоже со сценарием в России, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

- Если взять Италию - ведь там тоже выраженное региональное развитие. Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии и более мягким течением на юге. Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся, - заявил Проценко в интервью телеканалу "Россия-24".

ИСТОЧНИК KP.RU