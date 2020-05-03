2020-05-03T13:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Госдуме досье о сокрытии Китаем данных о коронавирусе назвали антикитайской кампанией

Слуцкий считает политизированными обвинения КНР западными странами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Заявления о том, что власти Китая скрывали информацию об эпидемии коронавируса в стране политизированы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Китай не является сообщником коронавируса, он первым пострадал от COVID-19. Все заявления о лабораторной природе инфекции - не более, чем домыслы, - сообщил журналистам Слуцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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