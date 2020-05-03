Китайские ученые создали новый штамм коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T15:40:30+03:00

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Молекулярные биологи из Китая создали новую версию коронавируса, которая способна заражать грызунов. Для этого ученые поменяли одну "букву"-нуклеотид в геноме SARS-CoV-2. Создание такого штамма должно ускорить тестирование вакцины от заболевания, сообщает bioRxiv.

Заражаться обычным коронавирусом способно только небольшое количество трансгенных мышей (с человеческой версией гена ACE2) и приматов, а стоимость их закупки достаточно велика. Кроме того, вирус в их организме развивается в очень слабом виде. Все это значительно осложняет процесс проверки лекарств от инфекции и антител для определения иммунитета против заболевания, поэтому китайцы подошли к проблеме с другой стороны.

- Мы создали простую, дешевую и доступную систему для их тестирования, используя обычных мышей и адаптированный к ним вирус, - пишет ученые в своей научной статье.

Ученые приобрели большое количество пожилых грызунов и начали вводить им в организмы дозы вируса в надежде на то, что SARS-CoV-2 закрепится в их организме и приспособится к жизни в клетках грызунов. Оказалось, что для этого было достаточно всего лишь одной мутации в гене, которую вирус смог приобрести всего за шесть переходов между разными "поколениями" подопытных грызунов.

Новый штамм инфекции назвали MASCp6, исследователи уже проверили его не десятках молодых и старых мышей. Вирус успешно проник к ним в легкие и пищеварительную систему, вызывая такие же симптомы, какие коронавирус вызывает у людей.

Примечательно, что только пожилые мыши страдали от значительной потери веса и других тяжелых последствия инфекции. Добившись этого результата, китайские ученые использовали MASCp6 для проверки действия разработанной ими экспериментальной вакцины от коронавируса. Как показали опыты, грызуны, получившие данный препарат, были полностью защищены от действия MASCp6, что подтверждает эффективность лекарства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU