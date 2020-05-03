2020-05-03T15:40:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайские ученые создали новый штамм коронавируса

Специалисты утверждают, что это поможет быстрее проверять вакцины от COVID-19
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Молекулярные биологи из Китая создали новую версию коронавируса, которая способна заражать грызунов.Молекулярные биологи из Китая создали новую версию коронавируса, которая способна заражать грызунов.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Молекулярные биологи из Китая создали новую версию коронавируса, которая способна заражать грызунов. Для этого ученые поменяли одну "букву"-нуклеотид в геноме SARS-CoV-2. Создание такого штамма должно ускорить тестирование вакцины от заболевания, сообщает bioRxiv.

Заражаться обычным коронавирусом способно только небольшое количество трансгенных мышей (с человеческой версией гена ACE2) и приматов, а стоимость их закупки достаточно велика. Кроме того, вирус в их организме развивается в очень слабом виде. Все это значительно осложняет процесс проверки лекарств от инфекции и антител для определения иммунитета против заболевания, поэтому китайцы подошли к проблеме с другой стороны.

- Мы создали простую, дешевую и доступную систему для их тестирования, используя обычных мышей и адаптированный к ним вирус, - пишет ученые в своей научной статье.

Ученые приобрели большое количество пожилых грызунов и начали вводить им в организмы дозы вируса в надежде на то, что SARS-CoV-2 закрепится в их организме и приспособится к жизни в клетках грызунов. Оказалось, что для этого было достаточно всего лишь одной мутации в гене, которую вирус смог приобрести всего за шесть переходов между разными "поколениями" подопытных грызунов.

Новый штамм инфекции назвали MASCp6, исследователи уже проверили его не десятках молодых и старых мышей. Вирус успешно проник к ним в легкие и пищеварительную систему, вызывая такие же симптомы, какие коронавирус вызывает у людей.

Примечательно, что только пожилые мыши страдали от значительной потери веса и других тяжелых последствия инфекции. Добившись этого результата, китайские ученые использовали MASCp6 для проверки действия разработанной ими экспериментальной вакцины от коронавируса. Как показали опыты, грызуны, получившие данный препарат, были полностью защищены от действия MASCp6, что подтверждает эффективность лекарства.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
В Минздраве отметили способность коронавируса поражать любые органы человека
Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Врач назвал ранние симптомы коронавируса
Китайские ученые создали новый штамм коронавируса
В России продезинфицировали 800 памятников и мемориалов перед Днём Победы
Минпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиков
Учёные ещё раз изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России
В Беларуси заявили о невозможности отменить парад Победы
Песков: Путин споёт со всей страной "День Победы"
Роспотребнадзор рассказал, при каком условии режим самоизоляции начнут смягчать с 12 мая
Песков: Нам всем придётся ещё какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно Путину
Папа Римский объявил день всеобщей молитвы об окончании пандемии
В Минздраве выступили за ужесточение карантинных мер в России
В Латвии 26-килограммовый дрон улетел в неизвестном направлении и хаотично летает над страной
Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
В Госдуме досье о сокрытии Китаем данных о коронавирусе назвали антикитайской кампанией
Нарушителей самоизоляции в парках Москвы ловят с дронов и вертолетов
Песков рассказал, как отметит 9 мая
Учёные призывают не бояться роста числа заражённых коронавирусом в России
В Украине женщина с ребёнком разрушила фонтан, забравшись на него ради селфи
Женщина повторно заразилась коронавирусом после выздоровления и строгого карантина
Проценко рассказал, возможна ли в России "абсолютно катастрофическая" ситуация с коронавирусом, как в Италии
В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Москве ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса
В России 58 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
В России провели более 4,1 млн тестов на коронавирус