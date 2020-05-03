2020-05-03T18:56:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав оценил сроки спада эпидемии коронавируса

Эксперт назвал условие, при котором пандемию можно будет считать остановленной
Ксения АНУФРИЕВА
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Эпидемиологическая обстановка сейчас различается в зависимости от субъекта страныЭпидемиологическая обстановка сейчас различается в зависимости от субъекта страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный эпидемиолог российского министерства здравоохранения и академик РАН Николай Брико сообщил об основном условии, при котором эпидемию коронавирусной инфекции можно считать законченной, а также оценил сроки спада пандемии в России.

- О завершении основного цикла эпидемического процесса мы сможем говорить только лишь тогда, когда удельный вес новых зараженных коронавирусом будет составлять менее одного процента, - рассказал специалист в интервью для «Парламентской газеты».

Эпидемиологическая обстановка сейчас различается в зависимости от субъекта страны. При этом в последние дни медики отмечают некоторое замедление интенсивности развития коронавируса. Николай Брико привел в качестве примера темпы прироста новых инфицированных вирусом: если в начале апреля этого года больных стало на 27 процентов больше, то в начале мая их количество увеличивается примерно на 6,9 процента.

- Скорее всего, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне, - объяснил эпидемиолог министерства здравоохранения, отметив, что спад эпидемии занимает куда больше времени, чем фаза роста.

Специалист предостерег от преждевременной отмены ограничительный мероприятий, введенных из-за пандемии в регионах России.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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