В России спрогнозировали срок возобновления международных рейсов
Возобновление рейсов по миру может состояться примерно в середине этого лета. Такое мнение выразила официальный представитель российской авиационной компании "Аэрофлот" Юлия Спивакова 3 мая, в воскресенье.
- Точные сроки международных полетов с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации назвать очень сложно. По оптимистичным прогнозам, восстановление международного сообщения может начаться в середине лета этого года, - рассказала она в эфире телеканала "Россия-24".
Юлия Спивакова добавила, что компания пока что сохранит усиленную дезинфекцию самолетов во время распространения инфекции в качестве меры предосторожности. Кроме того, после пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности как для пассажиров, так и для перевозчиков.
- Мы не исключаем, что в дальнейшем могут появиться специальные рекомендации или даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами, - подчеркнула официальный представитель "Аэрофлота".
ИСТОЧНИК KP.RU
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