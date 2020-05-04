Названы возможные сроки возобновления международного авиасообщения

4 Май 2020 2020-05-04T03:11:41+03:00

В самолетах планируется сохранить усиленную дезинфекцию и другие меры предосторожности

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Возобновление международных авиарейсов может состояться примерно в середине этого лета. Такое мнение высказала официальный представитель российской авиационной компании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

По ее словам, точные сроки полетов по миру пока сложно обозначить какой-то конкретной датой с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

- По оптимистичным прогнозам, восстановление международного сообщения может начаться в середине лета этого года, - рассказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Компания, по словам Спиваковой, пока будет сохранять усиленную дезинфекцию самолетов в период пандемии в качестве меры предосторожности. А посл ее завершения не исключается возможность введение новых санитарных мер как для пассажиров, так и для перевозчиков.

- В дальнейшем, конечно, при необходимости могут появиться специальные рекомендации или даже требования, например, соблюдать определенную дистанцию между пассажирами, - подчеркнула представитель "Аэрофлота".

ИСТОЧНИК KP.RU