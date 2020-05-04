NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы

4 Май 2020 2020-05-04T06:02:27+03:00

Для создания ролика ученые использовали данные, полученные со спутника за последние 16 лет [видео]

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NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.

Для создания ролика специалисты использовали данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве космического аппарата имеется встроенный лазерный высотомер, который передает данные на Землю с частотой десять килогерц.

Сообщается, что в период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, то есть почти на треть от общего уровня подъема воды в мировых океанах. Тем временем, в восточной части континента ученые зафиксировали рост числа ледников.

Из-за глобального потепления в Антарктиде каждый год тает примерно 120 гигатонн льда, а в Гренландии еще больше - почти 200 гигатонн.

НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде.Для создания ролика были использованы данные, собранные с помощью спутника ICESat-2 за последние 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU