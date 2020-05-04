Посол Украины предложил Шредеру пари из-за высказывания о Крыме

4 Май 2020 2020-05-04T05:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари из-за слов о российском Крыме.

Заключить пари украинский представитель предложил на "возвращение" Киеву Крыма. Об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".

Ранее Герхарду Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине, учитывая, что не Россия сама себе забрала Крым, а жители полуострова приняли решение о присоединении к РФ.

Также бывший канцлер рассказал об отмене антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году. В беседе с журналистами агенства он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой крайне необходимо, особенно непростой экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU