2020-05-04T08:25:47+03:00
В мире

Две страны "без коронавируса" решили обмениваться туристами

В Новой Зеландии впервые за семь недель нет ни одного зараженного, а Австралия считается страной, где лучше всего сдерживали распространение болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Страны готовы обмениваться туристами с теми, у кого благополучная ситуация с коронавирусомСтраны готовы обмениваться туристами с теми, у кого благополучная ситуация с коронавирусомФото: Евгения ГУСЕВА
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В эпоху пандемии коронавируса появился новый термин "туристический пузырь". Что это значит, покажут Австралия и Новая Зелендия. Это первые две страны, которые готовы наладить обмен туристами друг с другом. При этом, граждан других стран пускать к себе они по-прежнему не будут в целях безопасности.

Обе страны успешно сдерживают распространение. Австралия, например, еще когда вирус был только в Китае, запретила въезд в страну иностранцам, ввела социальное дистанцирование и массовое тестирование. За время пандемии здесь 6800 случаев инфицирования и 95 случаев смерти, меньше, чем в большинстве стран Европы.

Новая Зеландия сообщает о 1137 случаях заражения и 20 смертях, но за минувшие сутки здесь не было ни одного нового случая заражения.

- Тем не менее, Австралия в понедельник сообщила о 26 новых случаях, включая семилетнего мальчика, это самый большой ежедневный скачок за две недели,- сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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