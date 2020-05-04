2020-05-04T12:07:31+03:00
Общество

«Бессмертный полк онлайн» - более 600 тысяч заявок за неделю

Трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России
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С каждым днем популярность этой акции набирает оборотыС каждым днем популярность этой акции набирает оборотыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка России «Бессмертный полк онлайн». С каждым днем популярность этой акции набирает обороты – на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет.

По любым возникающим вопросам круглосуточно консультируют специалисты горячей линии акции по номеру 8 - 800 - 20 - 1945 - 0. Все обращения анализируются организаторами, которые вносят корректировки в форму подачи заявки.

Теперь принять участие в виртуальном шествии могут те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями.

Напомним, принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом «Аргументы и факты».

Трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и www.polk.press.

Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

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