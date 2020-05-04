2020-05-04T18:01:19+03:00
Общество

Аномально редкий случай: Британка родила идентичных тройняшек

Такое встречается только у одной из 200 миллионов рожениц
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото; Facebook Katie CrawФото; Facebook Katie Craw
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Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню. Подобное встречается у одной из 200 миллионов рожениц.

26-летняя Кэти Кроу узнала, что ждет сразу троих детей на 12 неделе беременности. Но тогда ни она, ни врачи даже не подозревали, что малыши будут однояйцевыми.

Беременность Кэти протекала с осложнениями. Поэтому вместо 32-ой недели, как это предполагали врачи, она родила на 28-ой неделе беременности. 9 февраля Кроу неотложно сделали кесарево сечение, пишет Daily Mail.

Первый из близнецов - Томми родился в 17:50 и весил 1,23 килограмма. Джошуа с весом в 1,49 килограмма появился на свет минутой позже. Еще через минуту родился последний из близнецов - Эдди. Он весил 1,46 килограмма. Помимо трех новорожденных у Кэти есть еще четырехлетний сын Джейкоб.

Соседи решили поздравить Кроу с новорожденными и поддержать многодетную семью. Они анонимно подложили к крыльцу их дома предметы первой необходимости, в том числе и упаковки с подгузниками.

Родители близнецов Кэтти Кроу и Роб Эллис

Родители близнецов Кэтти Кроу и Роб Эллис

- Говорят, чтобы вырастить ребенка, нужна помощь целой деревни. Согласна с этим, - иронично поблагодарила своих соседей британка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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