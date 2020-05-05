На пост посла США в Белоруссии выдвинули Джули Фишер

5 Май 2020 2020-05-05T00:43:15+03:00

Такое решение Трамп принял впервые с 2008 года

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Американский президент Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Минске, в Белоруссии. Отмечается, что такое решение лидер страны принял впервые с 2008 года.

На данный момент Фишер занимает должность помощницы заместителя госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу. Она - опытный дипломат, построившая карьеру на работе со странами бывшего СССР. Не так давно политический деятель руководила посольством в России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

К слову, Джули Фишер отметилась работой не только в России, но и в Грузии, на Украине при президентах Михаиле Саакашвили и Викторе Ющенко.

Отмечается, что кандидат Трампа на пост посла в Киеве Дейтон - бывший военный атташе в Москве.

Ранее сайт kp.ru писал, что отношения Вашингтона и Минска достигли своего апогея после введения американских санкций против белорусских компаний. Лукашенко отозвал своего посла из-за океана. То же самое сделал и Буш младший. На протяжении уже 12 лет дипломатические отношения двух стран поддерживались лишь на уровне временных поверенных.

ИСТОЧНИК KP.RU