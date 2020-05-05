Ученые предложили переименовать коронавиурс

5 Май 2020 2020-05-05T01:04:14+03:00

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Ученые из Италии предложили использовать термин MicroCLOTS вместо, теперь уже для большинства людей привычного, COVID-19.

Сообщается, что инициатива связана с тем, что заболевание вызывает повреждения сосудов и повышает риски образования тромбов, которые могут возникать не только в легких, но и в головном мозге.

Тем временем, российские специалисты считают, что пока переименовывать инфекцию не нужно, а сам факт специфической связи COVID-19 c сосудистыми патологиями на 100 процентов не доказан, требуются исследования. Однако уже сейчас известно, что биологические материалы умерших пациентов подтверждают факт повышенного тромбообразования, пишут "Известия".

Врач-патоморфолог, кандидат медицинских наук Лилия Селиванова, объяснила, что она лично исследовала материалы 10 пациентов, умерших от COVID-19. У девяти из них были обнаружены тромбы самых разных локализаций: легочной артерии, сосудов почек, селезенки, коронарных артерий сердца.

Также она отметила, что если раньше инфекция рассматривалась исключительно как респираторная, с поражением легких и развитием острого респираторного дистресс-синдрома, то на данный момент экспертами наблюдается аналогичный процесс и в сосудах человеческого организма.

ИСТОЧНИК KP.RU