2020-05-05T06:37:46+03:00
В мире

Из Лос-Анджелеса в Москву летят почти 300 россиян

Некоторые из граждан РФ отправятся в Петербург
Юлия КЕКОВА
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Россияне возвращаются на родинуРоссияне возвращаются на родинуФото: Иван ВИСЛОВ
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Из Лос-Анджелеса в Петербург и Москву вылетел рейс с 298 россиянами на борту. Некоторые из них будут доставлены на родину с островов Гавайев и Гуама. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

- Самолет уже в воздухе. На рейс зарегистрировались 298 человек, среди которых 11 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем, - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что благодаря своевременному информированию о рейсе удалось обеспечить прибытие в аэропорт Лос-Анджелеса 12 российских граждан, находившихся на отдаленных тихоокеанских островных территориях.

Среди пассажиров самолета есть 38 пассажиров из Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Также Антонов отметил, что 45 человек из Санкт-Петербурга напрямую будут доставлены в Северную столицу, чтобы не совершать пересадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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