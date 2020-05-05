В США ограничили продажу мяса

5 Май 2020 2020-05-05T07:04:42+03:00

Дефицит мяса в магазинах продавцы предсказывали еще месяц назад, когда в США один за другим стали закрываться мясокомбинаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сразу две крупнейших сети американских супермаркетов – Costco и Kroger – объявили о том, что они ограничивают объем свежего мяса всех видов, а также мясного фарша, который будут отпускаться в одни руки.

В Kroger ограничения введены в избранных магазинах, руководство Costco приняло решение лимитировать продажу свежей свинины, говядины и птицы из расчета три упаковки в одни руки. Более того, такую своеобразную привилегию получат только члены клуба покупателей Costco, пришедшие в любой из супермаркетов этой сети без членской карточки свежее мясо пока не смогут купить вообще. Членство в клубе покупателей Costco является платным. На замороженное мясо и полуфабрикаты ограничения пока распространяться не будут.

На официальной странице Costco размещено сообщение, в котором ритейлер старается успокоить взволнованных покупателей: «Наши поставщики прилагают все усилия для обеспечения доставки на прилавки всех необходимых товаров и продуктов, пользующихся повышенным спросом».

Сложившуюся ситуацию с дефицитом мяса в магазинах продавцы предсказывали еще месяц назад, когда в США один за другим стали закрываться мясокомбинаты: одни стали эпицентрами распространения коронавируса, другие стали испытывать проблемы с кадрами.

ИСТОЧНИК KP.RU