2020-05-05T07:04:42+03:00
В мире

В США ограничили продажу мяса

Из-за эпидемии коронавируса закрылись крупнейшие мясокомбинаты
Алексей ОСИПОВ
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Дефицит мяса в магазинах продавцы предсказывали еще месяц назад, когда в США один за другим стали закрываться мясокомбинатыДефицит мяса в магазинах продавцы предсказывали еще месяц назад, когда в США один за другим стали закрываться мясокомбинатыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сразу две крупнейших сети американских супермаркетов – Costco и Kroger – объявили о том, что они ограничивают объем свежего мяса всех видов, а также мясного фарша, который будут отпускаться в одни руки.

В Kroger ограничения введены в избранных магазинах, руководство Costco приняло решение лимитировать продажу свежей свинины, говядины и птицы из расчета три упаковки в одни руки. Более того, такую своеобразную привилегию получат только члены клуба покупателей Costco, пришедшие в любой из супермаркетов этой сети без членской карточки свежее мясо пока не смогут купить вообще. Членство в клубе покупателей Costco является платным. На замороженное мясо и полуфабрикаты ограничения пока распространяться не будут.

На официальной странице Costco размещено сообщение, в котором ритейлер старается успокоить взволнованных покупателей: «Наши поставщики прилагают все усилия для обеспечения доставки на прилавки всех необходимых товаров и продуктов, пользующихся повышенным спросом».

Сложившуюся ситуацию с дефицитом мяса в магазинах продавцы предсказывали еще месяц назад, когда в США один за другим стали закрываться мясокомбинаты: одни стали эпицентрами распространения коронавируса, другие стали испытывать проблемы с кадрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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