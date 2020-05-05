2020-05-05T08:19:16+03:00
В мире

Французские врачи нашли декабрьского пациента с коронавирусом

Коронавирус мог быть во Франции за месяц раньше, чем считалось изначально
Юлия САЛЬНИКОВА
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Открытие французов меняет представление о том, как коронавирус распространялся в миреОткрытие французов меняет представление о том, как коронавирус распространялся в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французские врачи изменили данные о нулевом пациенте с коронавирусом.

Раньше считалось, что болезнь завезли в страну в середине января, после того, как болезнь уже распространилась в Китае. Но медики расширили список пациентов, начиная с поступивших 2 декабря, замороженные анализы которых проверили на Covid-19. Оказалось, один из пациентов с гриппоподобным заболеванием заражен не гриппом, а тем самом новым коронавирусом.

- Один образец был положительным, взятым у 42-летнего мужчины, родившегося в Алжире, который много лет жил во Франции и работал торговцем рыбой, - приводит результаты исследования CNN. - Его последняя поездка была в Алжир в августе 2019 года.

Мужчина не выезжал в Китай и вообще не покидал пределов страны. Позже коронавирус нашли по результатам анализов его ребенка.

Это открытие ученых меняет представление о распространении коронавируса во Франции.

- Отсутствие связи с Китаем и отсутствие недавних поездок позволяют предположить, что заболевание было уже распространился среди французского населения в конце декабря 2019 года,- сообщили ученые.

Коронавиурс, согласно китайским данным, возник в стране в середине декабря. Считалось, что оттуда вирус попал сначала в соседние азиатские страны, затем в Европу и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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