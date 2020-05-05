2020-05-05T09:52:11+03:00
Общество

В посольстве РФ осудили вручение Пулитцеровской премии за антироссийскую статью

Награду в категории "Международная журналистика" получило американское издание New York Times
Юлия САЛЬНИКОВА
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Это вторая награда издания за антироссийские материалыЭто вторая награда издания за антироссийские материалыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В российском посольстве отреагировали на награждение американского издания Пулитцеровской премией за антироссийскую статью. Награду получил New York Times, журналисты которого подготовили материал о "российском хищническом режиме".

Это серия публикаций из восьми статей. Темы разные - о российских военных в Сирии, о действиях России в других странах, о секретном российском подразделении... На сайте премии сказано, что журналистов наградили за "написанную с большим риском серию захватывающих историй".

В России официально опровергали информацию из статей New York Times, с комментариями, опрвоергающими доводы из материалов выступали официальные лица.

- Рассматриваем данную серию статей «Нью-Йорк Таймс» о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов,- сказано в сообщении посольства в фейсбуке.

В посольстве заявили, что оргкомитет премии " берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты".

Это уже вторая награда американского издания за антироссийские статьи.

- Подобное скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград,- сказано в сообщении посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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