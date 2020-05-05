2020-05-05T11:01:33+03:00
Общество

Пензенская область присоединилась к песенному марафону ПФО «Наш День Победы»

Регион передал эстафету Республике Чувашии
Анна ЧЕРНАЯ
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Великую песню исполнили представители Губернаторской симфонической капеллы. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Великую песню исполнили представители Губернаторской симфонической капеллы. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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В феврале в регионах стартовала масштабная акция, инициированная аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО – песенный марафон «Наш День Победы». Первыми в нем приняли участие представители Мордовии: вокальные ансамбли республики исполнили песню «День Победы» (композитор Давид Тухманов, слова Владимира Харитонова) не только на русском, но и на мокшанском и эрзянском языках. С того момента эстафету получили и передали дальше Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край.

Пензенцы стали участниками марафона сразу после ближайших соседей – Ульяновской области. От нашего региона в акции были задействованы представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

- Узнав о проекте, солисты капеллы ни минуты не размышляли, принимать ли участие - для нас это было очевидно, - отметил Владимир Каширский. - В создании самого ролика нам помогали ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, волонтеры и просто неравнодушные граждане. В годы войны из Пензенской области на фронт ушли свыше 300 тысяч человек, из них более 190 тысяч не вернулись с полей сражения. На поверженном Рейхстаге в мае 1945-го была выведена легендарная надпись – «А мы из Пензы!». Эту фразу с гордостью повторяют жители всей Пензенской области, от мала до велика.

Выступления творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хэштегами #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.

Пензенская область передала эстафету Республике Чувашии.

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Пензенская область присоединилась к песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
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