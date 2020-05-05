2020-05-05T12:33:18+03:00
В мире

Великобритания вышла на первое место по числу смертей от коронавируса в Европе

В Великобритании от коронавируса погибли уже почти 32 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Британии больше всего смертей от короавирусаВ Британии больше всего смертей от короавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Великобритания обошла Италию и Испанию по числу жертв коронавируса. Здесь больше всего погибших от нового заболевания - 29 648 смертей.

В Италии, для сравнения, погибли за все время 29 079 зараженных Covid-19.

На смертность в Великобритании повлияло то, что вирус попал в дома престарелых, с 25 апреля там стали регистрировать рост числа летальных случаев. Смертность среди зараженных этой категории увеличилась на 36 процентов.

В Великобритании не спешат со снятием режима блокировки, тогда как "соседи" из Испании дали добро на прогулки с детьми, во Франции тоже готовятся к отмене некоторых ограничений. В Германии с начала мая открыты некоторые магазины и начальные школы.

4 мая стало известно, что Гонконг в связи со снижением числа зараженных, разрешает с 8 мая гражданам собираться в группы до 8 человек, все должны носить маски, если не едят и не пьют, сообщает CNN. С этой даты открывают игровые центры, фитнес-клубы, салоны красоты, массажные студии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Германии объявили в международный розыск российского хакера
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Эксперт предсказал, как будет развиваться безработица в России
В Киеве отказались от массовых мероприятий в День Победы из-за коронавируса и предложили позвонить ветеранам
Великобритания вышла на первое место по числу смертей от коронавируса в Европе
Жителей разных стран мира пригласили поучаствовать в акции «День Победы на разных языках»
Принц Уильям позволил самолетам скорой помощи заправляться в Кенсингтонском дворце
Израильские ученые создали антитела, способные атаковать коронавирус
Производство защитных костюмов для российских врачей выросло в два раза
Пензенская область присоединилась к песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
Зараженных коронавирусом детей в России больше, чем пожилых людей
В России от коронавируса умерли 95 человек за сутки
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Мишустина
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
Курс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубля
В Москве от коронавируса вылечились за сутки 297 человек
В посольстве РФ осудили вручение Пулитцеровской премии за антироссийскую статью