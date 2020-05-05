Великобритания вышла на первое место по числу смертей от коронавируса в Европе

5 Май 2020 2020-05-05T12:33:18+03:00

В Британии больше всего смертей от короавируса Фото: REUTERS

В Великобритании от коронавируса погибли уже почти 32 тысяч человек

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Великобритания обошла Италию и Испанию по числу жертв коронавируса. Здесь больше всего погибших от нового заболевания - 29 648 смертей.

В Италии, для сравнения, погибли за все время 29 079 зараженных Covid-19.

На смертность в Великобритании повлияло то, что вирус попал в дома престарелых, с 25 апреля там стали регистрировать рост числа летальных случаев. Смертность среди зараженных этой категории увеличилась на 36 процентов.

В Великобритании не спешат со снятием режима блокировки, тогда как "соседи" из Испании дали добро на прогулки с детьми, во Франции тоже готовятся к отмене некоторых ограничений. В Германии с начала мая открыты некоторые магазины и начальные школы.

4 мая стало известно, что Гонконг в связи со снижением числа зараженных, разрешает с 8 мая гражданам собираться в группы до 8 человек, все должны носить маски, если не едят и не пьют, сообщает CNN. С этой даты открывают игровые центры, фитнес-клубы, салоны красоты, массажные студии.

ИСТОЧНИК KP.RU