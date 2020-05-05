Украинские националисты в наказание заставили девочку встать на колени и облиться зеленкой

5 Май 2020 2020-05-05T13:59:27+03:00

Девочка извинилась на камеру, после встала на колени Фото: Кадр видео

Это был ответ за то, что она с друзьями сорвала государственный флаг

Изменить размер текста: A A

В Украине националисты унизили 13-летнюю девочку, заставив ее облить лицо зеленкой и встать на колени перед камерой.

Это стало наказанием за сорванный государственный флаг. В конце апреля школьница с друзьями устроила такую акцию протеста. Фактически, действовали товарищи, но девочка держала камеру, за что и поплатилась.

Ребенка вычислили националисты и заставили публично покаяться. Заранее обговорили "сюжет", и когда началась запись, школьница принялась извиняться:

- Я не хотела никого обидеть, извините, что так вышло. Такого больше не повториться. Я люблю Украину.

Затем она вылила зеленку себе на лицо и волосы.

Происходящее снимали сразу на несколько мобильных телефонов взрослые мужчины. Ни один не встал на защиту подростка.

Как сообщает издание Страна.ua, уголовное дело возбудили. Но не по факту издевательства над школьницей, на за срыв флага. Маму девочки уже вызвали в полицию объясняться.

ИСТОЧНИК KP.RU