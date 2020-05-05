2020-05-05T14:15:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу

47% респондентов считают режим самоизоляции оправданным
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Опрос: более половины россиян готовы обратиться к врачу при первых симптомах коронавирусаОпрос: более половины россиян готовы обратиться к врачу при первых симптомах коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

47% россиян считают режим самоизоляции оправданным. В начале апреля этой точки зрения придерживались 62%, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

Россияне еще не готовы посещать места массового скопления людей и масштабные мероприятия. Так, каждый пятый в случае отмены самоизоляции в ближайшее время постарался бы еще некоторое время не выходить из дома без лишней необходимости. При этом 40% опрошенных готовы совершать прогулки в нелюдных местах. Желание побыстрее выйти на работу выразили 44% респондентов. Лишь 17% уже сейчас готовы пойти в людное место, 8% - на массовое мероприятие.

Признаком безопасности ситуации 43% опрошенных считают снижение заболеваемости до минимума.

Респонденты также признались, что внимательно следят за состоянием своего организма. 55% из них при первых симптомах коронавируса готовы сразу же обратиться к врачу. Однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия.

Напомним, по состоянию на 5 мая в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 10 102 человека. Скончался за все время эпидемии 1 451 пациент.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом
Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
108 потенциальных вакцин против коронавируса разрабатывают в мире
Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу
Треть смертей от коронавируса в Англии произошла в домах престарелых
Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B"
«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда
Украинские националисты в наказание заставили девочку встать на колени и облиться зеленкой
Эксперт рассказал, правда ли, что курильщики реже заражаются коронавирусом
В Совфеде назвали статьи New York Times о "режиме" антироссийским шабашем
В ВОЗ допустили, что в мире могли быть случаи заражения коронавирусом еще в декабре
Лукашенко пригласил глав государств приехать на парад Победы в Минске
В Германии объявили в международный розыск российского хакера
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Эксперт предсказал, как будет развиваться безработица в России
В Киеве отказались от массовых мероприятий в День Победы из-за коронавируса и предложили позвонить ветеранам
Великобритания вышла на первое место по числу смертей от коронавируса в Европе
Жителей разных стран мира пригласили поучаствовать в акции «День Победы на разных языках»
Принц Уильям позволил самолетам скорой помощи заправляться в Кенсингтонском дворце
Израильские ученые создали антитела, способные атаковать коронавирус
Производство защитных костюмов для российских врачей выросло в два раза
Пензенская область присоединилась к песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
Зараженных коронавирусом детей в России больше, чем пожилых людей
В России от коронавируса умерли 95 человек за сутки
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Мишустина
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
Курс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубля
В Москве от коронавируса вылечились за сутки 297 человек
В посольстве РФ осудили вручение Пулитцеровской премии за антироссийскую статью