Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу
47% россиян считают режим самоизоляции оправданным. В начале апреля этой точки зрения придерживались 62%, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.
Россияне еще не готовы посещать места массового скопления людей и масштабные мероприятия. Так, каждый пятый в случае отмены самоизоляции в ближайшее время постарался бы еще некоторое время не выходить из дома без лишней необходимости. При этом 40% опрошенных готовы совершать прогулки в нелюдных местах. Желание побыстрее выйти на работу выразили 44% респондентов. Лишь 17% уже сейчас готовы пойти в людное место, 8% - на массовое мероприятие.
Признаком безопасности ситуации 43% опрошенных считают снижение заболеваемости до минимума.
Респонденты также признались, что внимательно следят за состоянием своего организма. 55% из них при первых симптомах коронавируса готовы сразу же обратиться к врачу. Однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия.
Напомним, по состоянию на 5 мая в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 10 102 человека. Скончался за все время эпидемии 1 451 пациент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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