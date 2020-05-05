2020-05-06T14:51:34+03:00
Авто

В Госавтоинспекции рассказали, как защитить себя на дороге от водителей-хамов

Советы психолога, помогающие дать отпор и при этом не отвечать агрессией на агрессию
Ксения БОГДАНОВА
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Наверняка каждый водитель так или иначе сталкивался с проявлением агрессии на дороге. Неприятная сцена как минимум портит ее участниками настроение на целый день. Но иногда вспышки злости и враждебности могут привести к гораздо более серьезным последствиям и даже стать причиной ДТП.

Как настроиться на нужный лад перед поездкой и защитить себя от водителей-хамов, на радио «Комсомольская правда» рассказала начальник отдела научного центра безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции, кандидат психологических наук Наталья Кузнецова. В эфире программы «Россия в движении» она встретился с ведущими Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.Часто люди за рулем слишком остро реагируют на внешние раздражающие факторы, в том числе и на хамство других водителей, просто потому что внутренне эмоционально не готовы к поездке.

Психологи советуют: даже если вы – достаточно опытный водитель, важно правильно настроить себя, сформировать установку на безопасное управление транспортным средством. Для этого эксперты разработали несложную инструкцию, выполняя каждый пункт которой, вы создаете правильный психологический настрой.

- Во-первых, необходимо провести проверку технических условий безопасного движения. Настроить зеркала заднего вида, отрегулировать водительское сиденье, пристегнуть ремень безопасности, проверить уровень бензина, убедиться в исправности всех агрегатов и датчиков, проверить давление в шинах и прочее, - советует Наталья Кузнецова. – Затем провести так называемую «внутреннюю настройку», то есть подумать над тем, как сделать поездку максимально комфортной. Например, с помощью навигатора проложить оптимальный маршрут, оценить уровень загруженности дорог, при необходимости скорректировать маршрут с учетом заторов, сделать наиболее важные звонки и ответить на текстовые сообщения, чтобы не отвлекаться на дороге; выбрать в поездку любимую музыку, настроить при необходимости радио.

Эксперты также советуют прислушаться к себе и «измерить» уровень внутренней тревожности. Если вы чувствуете, что слишком возбуждены или расстроены, успокоиться помогут дыхательные упражнения.

- Если перед поездкой необходимо сконцентрироваться, упорядочить мысли, то можно применить дыхательные практики. Сделайте 3-5 глубоких вдохов с медленным (насколько возможно) выдохом (медленный выдох расслабляет). Это позволит снизить нервозность, - советует Наталья Кузнецова.

Представим себе еще одну ситуацию: вы уверено чувствуете себя за рулем, не нарушаете правил дорожного движения, но все равно столкнулись с враждебностью на дороге. Что делать в этом случае? Как защитить себя от хамства и дать достойный отпор агрессору на колесах?

- Надо понять: эмоции гнева, злости, лежащие в основе агрессивного поведения, ни к чему не ведут, ничего не меняют в жизни, кроме ухудшения здоровья и качества жизни, - предупреждает эксперт. - Это как работающий на больших оборотах мотор на холостом ходу. Мотор ревет, а машина стоит на месте. Поэтому ни в коем случае не реагируем гневом на гнев. В этом случае рецепт один: сохранять спокойствие и не отвечать на провокации. Лучший способ выйти из конфликта – не вступать в него!

Если избежать конфликта все не удается, сконцентрируйтесь и включите логику.

- Попробуйте перейти с эмоций (страх паника, злость) на логический анализ, чтобы понять: почему водитель так себя ведет. Может, он реально спешит, и ему преимущество в движении важнее? – говорит психолог. – И главное, ни в коем случае не пытайтесь перевоспитать других водителей! Если ни один из способов не помогает, а обстановка накаляется - имеет смысл закрыться в своем автомобиле изнутри и вызвать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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