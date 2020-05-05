2020-05-06T14:51:17+03:00
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В Госавтоинспекции рассказали, как заявить об агрессивных водителях, нарушающих ПДД

Куда обращаться, если вы столкнулись с опасным вождением
Ксения БОГДАНОВА
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Агрессивные водители, к сожалению, не редкость на российских дорогах. Часто хамство по отношению к другим владельцам транспортных средств оборачивается нарушениями правил дорожного движения. Как водители могут заявить о фактах таких нарушений в Госавтоинспекцию, на радио «Комсомольская правда» рассказала начальник отдела научного центра безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции, кандидат психологических наук Наталья Кузнецова. В эфире программы «Россия в движении» она встретилась с ведущими Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

- Каждый участник дорожного движения, который наблюдает проявление элементов опасного вождения, может его зафиксировать и позвонить по телефону в дежурную часть территориального подразделения Госавтоинспекции, - рассказала Наталья Кузнецова. - Этот звонок фиксируется, уточняются все необходимые данные, и сведения потом обязательно проверяются.

На помощь водителям приходит и Интернет: в наше время соцсети – это мощная сила, помогающая бороться с нарушителями.

- Для обращения можно использовать различные социальные сети. В регионах сотрудники ГИБДД активно ведут официальные аккаунты во всех основных сетях и регулярно осуществляют мониторинг сообщений пользователей. И ни одно сообщение о правонарушении на дороге, в том числе связанное с агрессивным вождением, не останется без внимания, - отмечает эксперт. - Если есть возможность, то можно подкреплять свое заявление фотоматериалами, видеоматериалами. И тем самым помогать Госавтоинспекции осуществлять контроль в этой области.

Понятие «опасное вождение» появилось в правилах дорожного движения еще в 2016 г., вместе с тем, административный штраф за данное нарушение еще не введен. В настоящее время России разработан проект нового КоАП, который предусматривает введение штрафа за агрессию на дороге. Если проект будет принят, то появится специальная статья 21.30 «Опасное вождение», предусматривающая штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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