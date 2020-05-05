В Арабских Эмиратах загорелся 47-этажный небоскрёб Аль-Нахда
Пламя охватило почти всё здание целиком
Изменить размер текста:
В Объединённых Арабских Эмиратах горит 47-этажный небоскрёб Аль-Нахда, сообщает Khaleej Times.
На кадрах, снятых в городе Шарджа, видно, что огонь охватил почти весь небоскрёб целиком.
Очевидцы утверждают, что возгорание началось в ресторане на 10 этаже
Также сообщалось, что на место мгновенно прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи.
Спасатели смогли эвакуировать всех людей в здании, никто не пострадал, сообщает Gulf News.
В Шардже (ОАЭ) загорелся небоскреб.
ИСТОЧНИК KP.RU