В Арабских Эмиратах загорелся 47-этажный небоскрёб Аль-Нахда

5 Май 2020 2020-05-05T22:17:41+03:00

Пламя охватило почти всё здание целиком

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В Объединённых Арабских Эмиратах горит 47-этажный небоскрёб Аль-Нахда, сообщает Khaleej Times.

На кадрах, снятых в городе Шарджа, видно, что огонь охватил почти весь небоскрёб целиком.

Очевидцы утверждают, что возгорание началось в ресторане на 10 этаже

Также сообщалось, что на место мгновенно прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи.

Спасатели смогли эвакуировать всех людей в здании, никто не пострадал, сообщает Gulf News.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/777170" frameborder="0"></iframe> В Шардже (ОАЭ) загорелся небоскреб.

ИСТОЧНИК KP.RU