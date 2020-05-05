США надеются на участие России в освоении Луны

5 Май 2020 2020-05-05T23:01:30+03:00

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами по МКС в вопросе освоения Луны, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

- Вопрос в том, собирается ли Россия быть частью этого и в какой степени. У меня нет ответа сейчас, но я определенно хотел бы, чтобы отношения продолжались, - отметил Брайденстайн во время своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Он также отметил продуктивность совместной работы американских и российских специалистов, несмотря на проблемы между странами.

- Думаю, это даёт надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности между странами, - заключил Джим Брайденстайн.

При этом глава НАСА добавил, что Вашингтон не должен зависеть по вопросам космической программы от Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU