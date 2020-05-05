США надеются на участие России в освоении Луны
В США заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами по МКС в вопросе освоения Луны, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
- Вопрос в том, собирается ли Россия быть частью этого и в какой степени. У меня нет ответа сейчас, но я определенно хотел бы, чтобы отношения продолжались, - отметил Брайденстайн во время своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Он также отметил продуктивность совместной работы американских и российских специалистов, несмотря на проблемы между странами.
- Думаю, это даёт надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности между странами, - заключил Джим Брайденстайн.
При этом глава НАСА добавил, что Вашингтон не должен зависеть по вопросам космической программы от Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU