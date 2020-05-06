В МИД Украины назвали тактические задачи по «возвращению» Крыма

6 Май 2020 2020-05-06T09:33:55+03:00

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о наличии у Киева неких стратегических и тактических задач для «возвращения» Крыма.

«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной Республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию», - сообщил он в интервью украинскому изданию НВ.

При этом, министр охотно перечислил все придуманные шаги, особо подчеркнув, что это то «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт».

Первой из тактических задач глава внешнеполитического ведомства назвал сохранение темы полуострова на «стратегической повестке дня». Второй – обеспечение «эффективности санкционного режима» в отношении Крыма, и третьей - дополнительные международные инструменты давления на Россию.

«А стратегическая задача - это как Крым будет возвращён на Украину», - отметил он.

К слову, это не первое настолько далекое от реальности заявление украинского министра. Буквально на днях, глава МИД незалежной обвинил Россию «в нежелании расследовать преступление в Одессе», где заживо были сожжены люди, протестовавшие против майданного переворота в Киеве.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова и Севастополя. Власти не раз заявляли, что Крым - это часть России, и вопрос этот даже не обсуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU