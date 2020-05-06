2020-05-06T10:37:49+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ призвала с осторожность использовать народные средства против коронавируса

Побочные эффекты от непроверенных способов лечения могут угрожать жизни пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
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ВОЗ призвала с осторожность использовать народные средства против коронавирусаВОЗ призвала с осторожность использовать народные средства против коронавирусаФото: REUTERS
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Применением непроверенных народных средств против коронавирусной инфекции может повлечь серьезные побочные эффекты и угрожать жизни и здоровью пациента. Представители Всемирной организации здравоохранения призвали с осторожность пользоваться такими методами и тщательно их проверять перед лечением. Они отметили, что медики поддерживают традиционную медицину, но пользоваться ей нужно лишь после клинических испытаний.

- Есть много видом народной медицины, они приносят пользу. Но сначала их нужно проверять на строгих испытаниях, как это делают с современными методами лечения болезней, - предупредил генеральный директор Организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в среду.

Его мнением поддержал и глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан.

- Необходима уверенность, что предлагаемые народные средства протестированы так же, как и обычные медикаменты, - сказал он.

В ВОЗ отметили, что нужно с особой осторожностью относится к информации о потенциальный методах лечения и непроверенных источников, особенно из социальных сетей, где людей часто дезинформируют по поводу эффективность лекарств. Растения и химические вещества предлагают употреблять без соблюдения минимальных требований и свидетельств качества, безопасности и эффективности, а значит они могут повлечь смерть или серьезные осложнения для пациентов с коронавирусом.

Так, в ВОЗ рассказали о ситуации в Африке, где для лечения коронавируса используют полынь. Специалисты напомнили, что медицинские растения, такие как полынь однолетняя, которые считаются возможным средством против инфекции, должны быть протестированы на предмет эффективности и побочных эффектов.

В очередной раз эксперты Организации подчеркнули, как важно мытье рук и соблюдение физической социальной дистанции для предотвращения пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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