6 Май 2020 2020-05-06T10:47:41+03:00

В России за сутки от коронавируса умерло 86 человек Фото: REUTERS

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За последние сутки в России зафиксировано 86 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Выявлено 10 559 новых случаев заражения в 82 регионах страны, почти половина инфицированных (40,9%) не имеют симптомов заболевания. Выздоровели еще 1 462 пациента. Об этом сообщил Оперштаб.

Четвёртые сутки подряд прирост числа заболевших держится на уровне 10,5 тысяч в сутки. Кривая заражений резко идёт вверх. По состоянию на среду, 6 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 165 929 заболевших в 85 регионах. Таким образом, Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где за минувшие сутки было выявлено 5 858 заражений, Московская область - 829, Санкт-Петербург – 312, Нижегородская область – 272.

За весь период жертвами заболевания стали 1 537человек. Число выздоровевших пациентов составляет 21 327 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU