2020-05-06T10:47:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки от коронавируса умерло 86 человек

В стране зафиксировано 10 559 новых случаев заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России за сутки от коронавируса умерло 86 человекВ России за сутки от коронавируса умерло 86 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За последние сутки в России зафиксировано 86 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Выявлено 10 559 новых случаев заражения в 82 регионах страны, почти половина инфицированных (40,9%) не имеют симптомов заболевания. Выздоровели еще 1 462 пациента. Об этом сообщил Оперштаб.

Четвёртые сутки подряд прирост числа заболевших держится на уровне 10,5 тысяч в сутки. Кривая заражений резко идёт вверх. По состоянию на среду, 6 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 165 929 заболевших в 85 регионах. Таким образом, Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где за минувшие сутки было выявлено 5 858 заражений, Московская область - 829, Санкт-Петербург – 312, Нижегородская область – 272.

За весь период жертвами заболевания стали 1 537человек. Число выздоровевших пациентов составляет 21 327 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе
Медицинский эксперт правительства Британии ушел в отставку из-за визитов любовницы
В Минздраве перечислили правила, с которыми придется жить и после пандемии
Тренер рассказал, как сохранить спортивную мотивацию в период изоляции
Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом
В России за сутки от коронавируса умерло 86 человек
ВОЗ призвала с осторожность использовать народные средства против коронавируса
Грузия предупредила Киев и Зеленского о «серьезных проблемах» от Саакашвили
Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
В Москве от коронавируса вылечились уже 8 458 человек
Спасатели поймали змею в московской квартире
Россияне стали встречать кризисы более грамотными
В МИД Украины назвали тактические задачи по «возвращению» Крыма
Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет
Южнокорейская разведка назвала абсурдными слухи о болезни Ким Чен Ына
Леонид Рошаль считает оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Эксперты назвали сроки восстановления бизнеса после кризиса
Россияне стали в 10 раз чаще посещать сайты мошенников
Российские ученые разработали нанонити, способные сдерживать распространение коронавируса
За 2019 год долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей
Учёные снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России