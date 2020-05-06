2020-05-06T11:13:19+03:00
Происшествия

Медицинский самолет разбился в Аргентине

На борту было четыре человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Аргентине разбился самолет с медперсоналомВ Аргентине разбился самолет с медперсоналомФото: Иван ВИСЛОВ
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В Аргентине развился санитарный самолет с врачам и медикаментами. Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта Эскель в Патагонии.

Лайнер Learjet 35 летел из провинции Санта-Фе и упал прямо перед посадкой в Эскеле в предгорье Анд. Информацию о крушении уже подтвердили в аргентинском совете по безопасности на транспорте.

Сообщается, что в момент катастрофы на борту воздушного судна находилось четыре человека: два пилота, врач и медсестра. Сначала появилась информация о гибели всех пассажиров. Однако позже стали известно. Что кому-то се-таки удалось выжить. Более подробной информации пока не сообщается, передает телеканал «360».

Известно, что медперсонал должен был повести эвакуацию трехлетнего мальчика с пороком сердца из Эскеля. Однако в связи со случившимся на помощь ребенку был направлен другой экипаж. Подробности о самочувствии мальчика не сообщаются, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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